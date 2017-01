HUMO En wel door jou, Philippe Geubels.

Philippe Geubels «Eric had me al eens gevraagd voor ‘Kroost’, en dat had ik toen afgewimpeld. Ik zag dat niet zitten. Dat ik nu toch heb ingestemd om 24 uur in ‘Het huis’ te gaan zitten, heeft één concrete reden: dat Eric zo góéd is. Ik ben fan.»