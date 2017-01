Alloo en Helsen bij Jacques Vermeire: 'Eindelijk op Canvas!'

Het kan niet anders of de ziel van Jacques Vermeire is een goudmijn die zelfs na ampel graven nog altijd niet uitgeput is. Nadat hij al uitgebreid lof toegezwaaid kreeg in ‘Lang leve...’, en in ‘Kroost’ kennis mocht maken met Eric Goens’ fileermes, is hij dinsdag Luk Alloos onderwerp van dienst in ‘Alloo bij’. En dan zouden we nog vergeten dat de man donderdag óók nog eens mag aanschuiven in ‘Winteruur’. Drukke tijden!