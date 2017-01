'Dwars door Amerika' met Karine Claassen: roadtrip doorheen de diep verdeelde Verenigde Staten

Karine Claassen «Normaal gezien wordt zo’n project lang op voorhand voorbereid, maar in dit geval was er weinig aanlooptijd: niet lang na ‘Amerika kiest’, in november, kreeg ik de vraag of ik geen zin had om drie weken lang verhalen te sprokkelen in Amerika. En dus zijn wij – de ploeg en regisseur Jeremy Deryckere – simpelweg vertrokken, bijna à l’improviste. We zijn gestart in New York, en het enige dat we wisten, was dat we zouden eindigen in LA. Nu, ’t was in elk geval niet mijn bedoeling om als reporter van de nieuwsdienst naar daar te trekken – ik heb ook helemaal geen ambitie om de volgende Amerikawatcher van de VRT te worden. Wat ik wilde, was boeiende gesprekken voeren met mensen die ik waar dan ook tegenkwam. In de eerste plaats met generatiegenoten – ik ben 26 – omdat het voor mij makkelijker is om me met hen te identificeren. Zo ben ik in McDowell County, één van de armste regio’s in Amerika en mijn eerste stop na New York, te gast geweest bij een jong koppel met drie kinderen. Je moet weten: ooit was McDowell County, in West-Virginia, de coal capital van de States, maar de mijnindustrie ligt er al sinds de jaren 70 op z’n gat. En dat koppel was net ontslagen uit één van de laatste mijnen in de streek. Man, ’t was daar precies ‘De helaasheid der dingen’!»

HUMO Trump-stemmers?