Marcel Vanthilt in Wonen.tv : 'Mijn Facebookstatus is 'single''

Marcel Vanthilt «In 2015, na de zoveelste besparingsronde bij de VRT, werd me verteld dat er voorlopig geen opdrachten meer voor me waren, en dat mijn exclusiviteitscontract afliep: ‘Maar stel gerust eens iets voor, Marcel.’ Een tijdje later heb ik een twaalftal voorstellen gedaan, waarvan ‘Wonen.tv’ al vrij snel het groene licht heeft gekregen. Ook begrijpelijk, er bestáát simpelweg geen tv-magazine over huizen waarin het zowel over praktische als over esthetische aangelegenheden gaat. Ja, je hebt ‘Pimp Up My Garage’ en realitytoestanden zoals ‘Ons eerste huis’. En er is Dobbit TV, waar de genaamde Roger toont hoe je je kruipkelder ombouwt tot een kinderkamer – echt geweldige televisie. Maar dat is allemaal nogal fragmentarisch, en ook weinig realistisch.»

HUMO ‘Wonen.tv’ is niet fragmentarisch, en volkomen realistisch?