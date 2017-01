'De muur': Menno Bentveld bezoekt notoire afscheidingsmuren

Deze week is seizoen twee van ‘De muur’ aan de laatste aflevering toe. De meest besproken aflevering was die waarin Bentveld en zijn team als eerste westerse tv-ploeg binnen de hekken van Guantanamo Bay werden toegelaten, maar in de meeste afleveringen gingen ze het voor deze jaargang dichter bij huis zoeken. En daar is volgens de maker een reden voor.

Menno Bentveld «Toen we voor de vorige serie bij de grens tussen de VS en Mexico filmden, zeiden de Amerikanen: ‘Komen jullie ons nou vertellen dat we geen muur mogen bouwen? Dat we slecht zijn voor immigranten? Bij ons sterven enkele honderden immigranten per jaar, bij jullie verdrinken er vele duizenden!’ Dat zijn confronterende dingen. Wij zijn opgegroeid met het idee dat muren wegvallen en dat we willen bouwen aan een veilig Europa zonder grenzen. Maar nu bouwen we ineens overal muren. En op die plekken sterven inderdaad mensen – in 2016 alleen al zijn er meer dan 4.000 vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee. Wat zegt dat over ons?»