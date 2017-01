Van ‘Game of Thrones’ weten we al dat Richard Madden – dat goeie ouwe speldenkussentje Robb Stark – er knap uitziet in edelmanstuniek. Allicht daarom dat hij nu in de historische dramaserie ‘Medici: Masters of Florence’ mag opdraven als een jeugdige Cosimo de’ Medici, de man die later dé patriarch zou worden van de beroemde, oppermachtige Florentijnse bankiersfamilie.