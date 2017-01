Soit, in afwachting van het definitieve nieuws kunt u vanavond misschien eens naar ‘The World’s End’ kijken, een geflipte samenwerking tussen regisseur Edgar Wright en schrijver-acteurs Simon Pegg en Nick Frost – meteen ook het slotstuk van het officieuze drieluik dat begon met ‘Shaun of the Dead’ en ‘Hot Fuzz’. Dit keer geen zombies of corpulente flikken, maar robotachtige aliens die het onze favoriete Nick en Simon moeilijk maken.