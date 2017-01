London Spy: de slow tv-parel onder de spionagereeksen

SERIE ‘London Spy’ is op nog wel méér vlakken een apart geval: het begint namelijk als een liefdeshistorie tussen Danny (Ben Whishaw), een dromer die niet goed weet wat hij met zijn leven moet aanvangen, en de zwijgzame zakenbankier Alex. Uiteraard blijkt niemand te zijn wie hij lijkt, en komen we samen met Danny al snel in een ingewikkeld spiegelpaleis van leugens en bedrog terecht. Whishaw (Q in de recente Bond-films) is ronduit fantastisch, maar minstens zo goed zijn Jim Broadbent (ontroerend als een ex-spion en gay vriend van Danny) en, helaas in een kleinere rol, de immer geweldige Charlotte Rampling. Mocht u nog een argument nodig hebben om te kijken: de serie werd zeer stijlvol geregisseerd door Jakob Verbruggen, een landgenoot die in geen tijd tot een van de grotere namen in de tv-wereld is uitgegroeid. Hulde!