Donald Glover in 'Atlanta': 'Salvador Dalí nooit vergeten'

Dat FOX géén rode loper uitrolde voor ‘Atlanta’, en bovendien slechts om de twee weken één aflevering lost, is friggin’ onbegrijpelijk: de serie van multi-talent Donald Glover over Earn, een broke ass nigga die z’n rappende neef Paper Boi gaat managen, is van het beste wat het afgelopen najaar op de Amerikaanse televisie te zien was. Doe ons een lol en bekijk de eerste drie afleveringen via Play More.