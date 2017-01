Biopic Zo ziet u in de eerste scène hoe een spiernaakte Leonardo DiCaprio enkele lijntjes coke via een rietje rechtstreeks in het achterste van een bloedmooie griet zit te blazen: neen, zelfs in ‘The Revenant’ ging Leo nooit zo diep. Met een schwung die herinnert aan ‘Goodfellas’ en ‘Casino’ vertelt Marty het waargebeurde verhaal van Jordan Belfort, een Amerikaanse effectenmakelaar die via allerlei malafide verkooptechnieken een gigantisch fortuin wist op te bouwen en zich ontpopte tot een berucht pillenslikkend en zedenbedervend feestvarken – dwerggooiwedstrijden op kantoor inbegrepen. Wij zijn in ieder geval van plan om ‘The Wolf of Wall Street’ – in navolging van Leo in één van de meest hilarische scènes – te bekijken met een brandende kaars in ons achterste. U toch ook?