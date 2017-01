Het vizier van Marc Didden

CAZ, vrij. 13 jan., 22.20

Het moet niet altijd Shakespeare zijn. En een vrijdag de dertiende kan per definitie wel wat trash verdragen. Dus wenden wij ons vanavond tot de wat rare zender CAZ en de wellicht nog raardere rolprent ‘Zombie Strippers’ (2008) van de heer Jay Lee. De synopsis luidt op zich al aanlokkelijk: ‘Een zombie-epidemie breekt uit in een stripclub.’ Maar de zin die ons helemaal over de streep trekt: ‘They’ll dance for a fee, but devour you for free’. Klinkt spannender dan onze nieuwe jeansbroek én een hele jaargang van ‘De buurtpolitie’.

FOX, zat. 14 jan., 20.30

Als een natuurverschijnsel als Sam Louwyck de prestigieuze Vlaamse Cultuurprijs voor Film kan winnen (wat in 2014 ook écht gebeurde), dan maak ik persoonlijk ook wel kans om ooit met het kroontje van Miss België te gaan lopen. Dat denk ik weleens op een blauwe maandag, zeker wanneer die tot woensdag aansleept. Maar ik ben helaas gestrand in de halve finales en zal dus zoals u allen, via Telenet, naar het uitzendplatform FOX op zoek moeten gaan om daar Belgium’s Finest te mogen bewonderen.

Eén, zondag 15 jan., 22.15

Wanneer ik in een auto zit, bijvoorbeeld achter het stuur, dan is mijn hoofgedachte meestal: zat ik nu maar in de trein. Wie dat voor de kost doet, treinreizen, en met bijzonder veel ouderwets Brits flegma, is de voormalige Britse minister, rechtse bal en kunstliefhebber Michael Portillo. Een aan de lopende band aperitieven drinkende eccentric van Spaanse oorsprong, 150 % pro-brexit, maar tegelijk een hartgrondige liefhebber van het Europese continent.

Rue la Boétie, 21

La Une, woe. 18 jan., 22.05

Anne Sinclair is de emotionele weduwe van de beruchte Franse vrouwengek, financieel expert en voormalig presidentskandidaat DSK. Maar ze is méér dan dat. Ze was jarenlang de bewierookte ankervrouw van het journaal op TF 1 en staat bekend als een uitzonderlijke beschermvrouw der kunsten. De huisvrienden van haar grootouders heetten dan ook Picasso, Léger en Matisse. Over die wonderlijke tijd schreef ze een prachtig boek, dat leidde tot een expo, en nu dus een film.