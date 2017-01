Just Call Me Martina: intiem portret van tenniskampioene Martina Navratilova

‘Speelde ooit tennis, praat er nu alleen nog maar over. Praat graag over politiek, al willen sommigen dat ik het bij tennis hou. No chance!!!’: ziedaar hoe tenniskampioene Martina Navratilova zich heden voorstelt op Twitter.

De voormalige nummer één van de wereld – een plek die ze in de jaren 80 maar liefst 332 weken warm hield – kreeg in 2016, ter ere van haar 60ste verjaardag, BBC-sportanker en voormalig tennisspeelster Sue Barker over de vloer. Het resultaat heet 'Just Call Me Martina' en is vanavond te zien op Canvas. Navratilova neemt Barker op sleeptouw naar haar voormalige thuis in Tsjechië, en laat zich filmen wanneer ze met haar vijftien jaar jongere vriendin Julia Lemigova huwt; tussendoor praat ze honderduit over haar carrière en haar activisme. Mogen verder nog hun zegje doen: aartsrivale Chris Evert, Sir Elton John, Stephen Fry, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Samengevat in drie woorden: game, set, match.