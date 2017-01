De documentaires die u deze week moet zien (13 tot 19 januari)

NPO 3, vrijdag 13 januari, 20.30

actua In 2009 begaf Louis Theroux zich in het hol van de leeuw: een Californisch ziekenhuis waar 500 pedofielen samengehokt zaten, al dan niet in afwachting van therapie.

NPO 2, zondag 15 januari, 19.15

kunst Portret van de jonggestorven en bij het grote publiek nauwelijks bekende Duits-Amerikaanse beeldhouwster Eva Hesse, verteld aan de hand van brieven en dagboekfragmenten.

Canvas, zondag 15 januari, 22.40

actua In het winterse Toronto volgt Frida Kempff maatschappelijk werksters die zich ontfermen over vrouwen die met drugsverslaving, partnergeweld en andere obstakels des levens kampen.

Canvas, maandag 16 januari, 23.05

actua Een filmploeg kampeerde een halfjaar binnen de metersdikke muren van de grootste gevangenis in Albany, New York, en volgde het reilen en zeilen van de 800 inmates.

NPO 2, dinsdag 17 januari, 22.55

actua Terwijl Israëlische raketten in de zomer van 2014 insloegen in Gaza reed de Palestijnse filmmaker Mohamed Jabaly met een ambulanceteam mee naar de plekken des onheils. Hij distilleerde er een gruwelijk pakkende docu uit.

I’m not in love - The story of 10cc

Canvas, donderdag 19 januari, 23.00

muziek Vermakelijke docu waarin de oud-leden van de many hit wonder-groep uit de jaren 70 een boekje opendoen over de experimenteerdrift die tot evergreens als ‘I’m Not in Love’ leidde.