The Living and the Dead: een victoriaans spookverhaal

SERIE In dit zesdelige drama voert hij Nathan en Charlotte op, een jong koppel dat in 1894 vanuit Londen naar de herenboerderij in Somerset verhuist die Nathan (Colin Morgan uit ‘Merlin’) na de dood van zijn moeder heeft geërfd. Nathan heeft zich als een van de eersten in de nieuwe wetenschap van de psychologie bekwaamd en mag zich meteen ontfermen over een patiënte: de schijnbaar bezeten dochter van de lokale dominee. ‘The Living and the Dead’ is niet alleen een clever en sfeervol gothic drama, het weet ook mooi de grote omwentelingen van die tijd (de industriële revolutie, de begindagen van de psychologie) in de plot te verwerken. Parallellen trekken met de al even snel veranderende tijden waarin we nu leven, is niet verboden.