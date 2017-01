SERIE De kinderboekenreeks van Daniel Handler over drie weeskinderen die hun erfenis uit de handen van de sinistere graaf Olaf moeten trachten te houden, is door Barry Sonnenfeld (‘Men in Black’) verfilmd tot een achtdelige miniserie, en afgaand op de fijne trailer heeft hij de juiste mix van humor en horror kunnen vatten. Met dank aan Neil Patrick Harris – bij ons vooral bekend als Barney uit ‘How I Met Your Mother’, die zich de vele vermommingen van Olaf eigen mocht maken.