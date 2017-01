Eternité: een universeel verhaal van een familie op zoek naar geluk

Film Gebeurt er veel? Op een paar geboortes en sterfgevallen na niet echt. Glijdt de film vrij tot tergend traag voorbij? Nogal. Zijn er eigenlijk dialogen te bespeuren? Nauwelijks. Maar zult u dit universele verhaal van een familie op zoek naar geluk in uw hart sluiten? O ja, want Hung weet zijn filmervaring te verpakken als een sfeervolle aaneenrijging van kleurrijke tableaux vivants en blijft ver weg van om het even welk ander drama dat u ooit zag. Behalve dan van Terrence Malicks ‘The Tree of Life’ misschien.