Liesa Naert «Ik ben er enkel en alleen voor de quota, dat hebben ze me letterlijk zo gezegd. De excuustruus dus –

’t is toch eigenlijk gewoon een regelrechte schande?

»Maar serieus: ik vraag me wel af waarom ze niet voor meer vrouwen zijn gegaan, Ruth Beeckmans of zo. Dat zou toch tof zijn? Al vind ik het wel weer sympathiek dat het clubgevoel van ‘De ideale wereld’ behouden is gebleven.»