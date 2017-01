Twee conclusies halverwege het tweede seizoen van ‘The Missing’, de coproductie van de VRT met de BBC. Eén: dit verhaal, over een jong meisje dat tien jaar na haar ontvoering plotseling weer opduikt, is nog spannender dan dat uit het eerste seizoen. En twee: wat een geweldig personage is Julien Baptiste toch. De Franse rechercheur, die als enige na het eerste seizoen mocht overstappen naar het tweede, gooit zich helemaal op de mysterieuze zaak van Alice Webster die eigenlijk misschien wel Sophie Giroux is, een zoektocht naar de waarheid die hem zelfs naar de frontlijn van de strijd tegen IS brengt.