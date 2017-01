Ruben Van Gucht «Het wordt een special van ‘Extra Time’ over het wereldkampioenschap veldrijden, dat drie dagen later in Luxemburg plaatsvindt. We hebben Niels Albert en Sven Nys te gast, en uit eigen huis Karl Vannieuwkerke en Michel Wuyts. En uiteraard gaan we live naar Luxemburg voor gesprekjes met Wout van Aert en Mathieu van der Poel.»

HUMO Eigenlijk worden er twee kampioenschappen gereden: eentje voor het goud en eentje voor het brons.