'Rijker dan je denkt': een babbel met expert Peter Bernaerts

'Expert Peter Bernaerts: 'Het beeldje 'Toilette de Vénus' van Auguste Rodin was helaas een kopie, en dus géén 600.000 euro waard.'

Peter Bernaerts (van veilinghuis Bernaerts in Antwerpen) «Een nageut, of surmoulage, is een beeldje dat na de dood van een kunstenaar in grote oplage wordt gegoten. Kopieën dus, maar dan net iets groter of kleiner dan het origineel. In dit geval heb ik er het meetlint bij genomen, en vastgesteld dat het beeldje 45 centimeter hoog was – geen 47 centimeter, wat het had moeten zijn. Jammer dus, al is het een goeie zaak dat een programma als ‘Rijker dan je denkt?’ laat zien dat het niet al goud is wat blinkt. Want hoe gaat dat: mensen hebben een licht vermolmd Kuifje-album in bezit en denken al meteen dat het een eerste druk is die hun een paar duizend euro zal opleveren. Terwijl het in 99,99 procent van de gevallen gaat om een heruitgave, die op ik-weet-niet-hoeveel exemplaren is gedrukt.»