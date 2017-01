'Acteur zoekt schilder': Jeroen Krabbé in het spoor van Picasso

De man zat volop in de aanloop naar ‘Krabbé zoekt Picasso’, een nieuwe documentairereeks waarin hij acht weken lang in het spoor van de kunstenaar door Europa trekt en onderzoekt hoe zijn leven – en dan vooral zijn turbulente liefdesleven – verbonden was met zijn werk.

Jeroen Krabbé «Picasso was een geniale kunstenaar met een ongekend talent dat zich al op zeer jonge leeftijd openbaarde. Tegelijkertijd was het een chaotische man met een heftig karakter. Zo iemand proberen te doorgronden is aartsmoeilijk: de research heeft mij slapeloze nachten bezorgd.»