Het vizier van Marc Didden

NPO 3, vrij. 20 jan., 20.30

Louis Theroux vertelt ons een indringend verhaal over de Duivel die Drank heet. Zelf lusten wij ook wel een slok, maar tegelijk hebben we een onmiskenbare hekel aan zuiplappen. Dilemma, dus. Terwijl ik dit in een drankhuis zit te schrijven, zie ik verderop een Britse toerist staan met op zijn T-shirt: ‘I Don’t Have a Drinking Problem’. En achteraan: ‘I Drink! I Fall Over! No Problem!’ Wie bedenkt dat toch, vraag ik me dan af. En ook: maak daar eens iets over, Louis!

France 2, zat. 21 jan., 23.00

Wie nu en dan de neiging voelt om zich in het reinste Parisianisme onder te dompelen, moet eens omschakelen naar dit praatprogramma van Laurent Ruquier. Een lappendeken van een show, en wat glitzy van opzet. Maar je ontdekt er al eens een boeiende discussie tussen filosofen en rappers, fotomodellen en toneelschrijvers, charmezangers en rugbyspelers. Tussen het gekir en gegniffel door blijkt Ruquier over een grote dossierkennis te beschikken, een goede interviewer te zijn en een attente gastheer.

Arte, maa. 23 jan., 20.50

Laat ons nog even in Parijs blijven om daar te genieten van Marcel Carnés regie, Jacques Préverts dialogen en de onpeilbare ogen van de net verscheiden diva Michèle Morgan in het poëtisch-realistische meesterwerkje ‘Le quai des brumes’ (1938). Het gaat over moord en doodslag, drankzucht en jaloezie en over hoe de filmgod Jean Gabin een deserteur kon spelen die naar Venezuela wil. Na anderhalf uur weet u of hij daarin zal slagen. Wij weten het nu al en kijken toch nog een keer.

Krabbé zkt. Picasso

NPO 2, don. 26 jan., 20.30

De ene vindt acteur, schilder, regisseur en zelfverklaard kunstkenner Jeroen Krabbé een praatjesmaker, en de andere eigenlijk ook. Uit een voorgaande documentairereeks (over Van Gogh) kon wel afgeleid worden dat Krabbé het talent bezit om op vulgariserende en cameravriendelijke wijze over meesterwerken te spreken. Maar tegelijk moet toch gezegd dat we ons hier vaak aan de bovenste laag van de oppervlakte bevinden, qua kunstencommentaar.