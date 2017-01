Promises and Lies: The Story of UB40

Muziek Over enkele weken staat UB40 op de planken van de Ancienne Belgique, voor een integrale uitvoering van hun debuutplaat ‘Signing Off’. Of beter gezegd: één van de twee UB40’s komt naar Brussel. Sinds een paar jaar zijn er immers twee versies van de Britse reggaeband: één rond Ali Campbell, de originele zanger, en één rond zijn broer Duncan, die hem in 2008 kwam vervangen. Vergeleken met de rivaliteit tussen die twee is het tussen Liam en Noel Gallagher grote liefde – zelfs op de begrafenis van hun vader in 2012 konden de broers Campbell niet in dezelfde kamer zijn.

Hoe het zover kon komen, is te zien in ‘Promises and Lies’, een BBC-documentaire die het verhaal vertelt van de opgang – de miljoenen verkochte platen in de jaren 70 en 80 – en de ondergang van de groep, met als dieptepunt het faillissement in 2011. Alle hoofdrolspelers komen aan het woord, maar dan wel in aparte interviews.