'Frontier': de Canadese 'Game of Furs'

SERIE De link met ‘Game of Thrones’ is dan ook vlug gelegd: ten eerste door de hoofdrol van Jason Momoa, die dankzij zijn opmerkelijke bijrol in het eerste seizoen van de fantasyreeks tot het einde der dagen bekend zal staan als Khal Drogo. En ten tweede omdat deze serie over pelsjagers in het Canada van de jaren 1700 niet kijkt op een bloederige scène meer of minder: na een paar minuten heeft Declan Harp (Momoa) al iemand de keel overgesneden en dan moet de strijd tussen hem en de al even wrede Lord Benton, hoofd van de Hudson Bay Company, nog beginnen. (sw)