DOCU Amper tien jaar later zaten de broertjes Pappas vast in een neerwaartse spiraal vol drugs en foute zakelijke beslissingen, en toen moest het noodlot z’n hamer nog bovenhalen. ‘All This May-hem’ is een trashy gefilmde (die goeie ouwe schokkerige videorecorderbeelden!) maar pakkende tragedie uit skateland, die trouwens ook ten zeerste te genieten is voor wie nooit eerder op een plank met polyurethaanwieltjes stond.