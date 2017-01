De documentaires die u deze week moet zien (20 tot 26 januari)

NPO 2, zondag 22 januari, 19.20

Film Documentaire over en met Richard Linklater, de Amerikaanse regisseur van onder meer ‘School of Rock’, de ‘Before’-trilogie en het meesterwerk ‘Boyhood’, waarvoor hij in 2015 zes Oscarnominaties kreeg.

NPO 3, vrijdag 20 januari, 20.30

Actua Nog aan het afkicken van de feestdagen? Mentaal aan het opwarmen voor een februari zonder drank? Louis Theroux brengt raad, met een reportage waarin hij enkele verstokte alcoholisten bezoekt.

Canvas, maandag 23 januari, 21.15

Actua In Trump-tijden hadden we graag nog eens de reeks waarin hij alle staten van de VS bezoekt gezien, maar Canvas herhaalt de opvolger uit 2015, waarin Stephen Fry in een schoolbus door Midden-Amerika reist.

Canvas, dinsdag 24 januari, 21.15

Actua Vuurpelotons, massale verkrachtingen en martelingen… De Duitsers die in 1945 in Oost-Europa leefden, kregen het hard te verduren. Deze docu belicht een minder bekend hoofdstuk van WO II.

NPO 2, woensdag 25 januari, 22.55

Actua Franse documentaire over de Syrische president, en hoe hij erin geslaagd is om de chaos waarin zijn land sinds 2011 is weggezonken in zijn voordeel uit te spelen. Met de hulp van de Russen en IS.

The Cult Next Door

BBC 2, Donderdag 26 januari, 22.00

Actua In 2013 ontsnapten drie vrouwen uit een klein appartement in Londen, waar ze decennialang hadden vastgezeten. Uit onderzoek bleek dat ze behoorden tot een bizarre extreemlinkse sekte onder leiding van ene Aravindan Balakrishnan.