DOCUSERIE De spectaculaire zesdelige serie ‘The Heavy Water War’ – de best bekeken reeks uit de Noorse tv-geschiedenis – laat zien dat de geschiedenis helemaal anders had kunnen lopen, als de nazi’s erin geslaagd waren een waterstoffabriek in het Noorse bergplaatsje Vemork in handen te krijgen. In die fabriek werd zwaar water geproduceerd, een onontbeerlijk onderdeel voor een atoombom, en dus moesten de geallieerden alles op alles zetten om de Duitsers er weg te houden.