'The Investigator': een Britse cold case

DOCUSERIE Russell vertelde aan iedereen dat zijn vrouw samen met een mysterieuze minnaar was vertrokken, en pas een decennium later, toen hij veroordeeld werd omdat hij de verzekering probeerde op te lichten door zijn eigen dood te veinzen, begon de politie hem te verdenken. In 1996 werd Russell veroordeeld wegens moord, maar het lijk van zijn vrouw is nooit gevonden. In de vierdelige documentaire ‘The Investigator’ volgen we de zoektocht van Caroles dochter Sam en rechercheur Mark Williams-Thomas – de man die ook het pedofilieschandaal rond Jimmy Saville aan het licht bracht – naar wat er dertig jaar geleden precies is gebeurd.