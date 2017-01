FILM Anvari jongleert behendig met alle horrorclichés, maar zijn film is toch meer dan ‘The Ring’ of ‘Audition’ met een nikab om: zo deed de scène waarin Shideh wordt opgepakt door de religieuze politie, nadat ze ’s nachts in paniek de straat is opgerend, de rillingen in hordes langs onze ruggengraat marcheren.