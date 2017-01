'Free state of Jones': een waargebeurd verhaal uit de Amerikaanse burgeroorlog met Matthew McConaughey

Film Zónder zich te verliezen in dramatische heroïek die vaak gepaard gaat met het genre. De manier waarop McConaughey de afvallige zuiderling neerzet, is immers intens genoeg om het zonder overdadig trompetgeschal te stellen. Met een sappige zuiderse tongval keert Knight zich tegen zijn eigen kamp omdat rijke slavendrijvers zelf niet naar het front hoeven, maar intussen wél zijn boerderij leegplunderen. ‘Somehow, some way, everybody is somebody else’s nigger,’ aldus Knight. Behalve Kanye, uiteraard.