Meester, hij begint weer: kussen en vechten in de klas

HUMO Waarom?

Lise Tieleman (één van de makers) «We wilden al langer iets doen rond 16-jarigen, omdat dat tegenwoordig zo weinig gebeurt op tv. Terwijl het een geweldige leeftijd is: je staat aan de poort van de volwassenheid en alle mogelijkheden liggen nog wijd open. Een klas is bovendien zowat de enige plek waar je een dwarsdoorsnede van de jongerenmaatschappij vindt: er zitten jongens én meisjes bij elkaar met alle denkbare interesses en sociale en culturele achtergronden. Om die jongeren los te krijgen, hebben we voor bekende Vlamingen gekozen. Dat was van meet af aan een succes: iedere BV die we erover aanspraken, zag het vrijwel meteen zitten. En de test die we gedaan hebben met Otto-Jan Ham was heel plezierig. Otto-Jan had het in zijn les over afkomst, en over wat dat doet met een groep. Hij sprak uit ervaring: als Nederlander in Vlaanderen was híj vroeger het exotische element in zijn klas. Inmiddels is de situatie uiteraard helemaal veranderd: de gemiddelde klas van tegenwoordig is zo’n bonte mix aan nationaliteiten dat Otto-Jan, mocht hij nu 16 zijn, één van de ‘gewonen’ zou zijn. Voor die gasten is de multiculturele samenleving simpelweg een feit.»