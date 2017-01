Het wordt dringen op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen en het Schouwburgplein in Kortrijk: daar openen straks telkens drie tijdelijke restaurants de deuren; zes duo’s zullen er wekenlang hun stinkende best doen om in de gunst van sms’end Vlaanderen te komen. Zetelt behalve Sergio Herman en Gert Verhulst alweer in de jury van ‘Mijn pop-uprestaurant’: sommelier Sepideh Sedaghatnia.