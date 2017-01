'Elke Neuville: 'In 1992 waren de epauletten van Mark Uytterhoeven nog hip.'

Elke Neuville (maker) «Het idee van ‘Een onvergetelijke dag’ is dat we in iedere aflevering de datum in kwestie onder de loep nemen – bijvoorbeeld 30 januari, de dag van de eerste aflevering – en kijken wat er op die dag zoal gebeurd is in een drietal andere jaren. Daarvoor hebben we de beschikking over het complete VRT-archief, van 1953 tot nu.