'Midnight Sun': een duistere thriller in volle midzomer

Oops, they did it again. Met ‘The Bridge’ schreven Björn Stein en Mårs Mårlind al een misdaadreeks die de wereld rondging, en nu gebeurt hetzelfde met ‘Midnight Sun’, de spannende serie die aan haar ontknoping toe is op Canvas. ‘Midnight Sun’ gaat over twee rechercheurs – een Zweed en een Française – die enkele moorden in het uiterste noorden van Zweden proberen op te lossen, en ontkracht enkele clichés over de Scandinavische krimi: terwijl ‘The Killing’, ‘The Bridge’ et les autres zich meestal op donkere en regenachtige dagen afspeelden, is deze reeks opgenomen tijdens de midzomer, wanneer de zon altijd schijnt.