In haar eindejaarsvragen riep Clara Cleymans het Belgische ‘The Land of the Enlightened’ – een docudrama over kinderen die proberen te overleven in de bergen van Afghanistan – uit tot beste film van 2016. Wie wil weten of ze gelijk heeft, kan terecht op NPO 2, dat het debuut van Pieter-Jan De Pue uitzendt. De Gentse regisseur werkte acht jaar aan zijn film, maar heeft nog steeds niet genoeg van door oorlogen verscheurde landen: als we hem bellen, zit hij immers aan het front in Oekraïne.