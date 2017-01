HUMO Wilde plannen, Bart Peeters?

Bart Peeters (lacht) «Neen, ik zal me proberen te gedragen. Het wordt vooral een grote show, voor duizenden mensen op de Heizel. Zo’n feest mág ook, want de MIA’s zijn er in tien jaar in geslaagd om een zekere geloofwaardigheid te verwerven. Ik moest trouwens maagdelijk zijn om te mogen presenteren. Ik heb het afgelopen jaar enkel een liveplaat uitgebracht en daar kon niet op gestemd worden.»