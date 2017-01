Luke Arnold «Ik kan zonder overdrijven zeggen dat dit de beste job is geweest die ik ooit heb gehad. Maar het verhaal had zijn einde bereikt. Ik denk dat we allemaal het gevoel hadden dat we alles uit de serie hadden gehaald. Er was wel even sprake van een vijfde seizoen, maar eenmaal we de laatste aflevering hadden opgenomen, was iedereen het erover eens dat dit het juiste einde was. Je hoeft dus niet bang te zijn dat sommige dingen niet uitgeklaard of opgelost zullen worden.»