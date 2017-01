Het vizier van Marc Didden

VTM, iedere werkdag, 18.00

Nee, u hebt geen drugs genomen. Er bestaat écht een tv-programma dat ‘Ligt er flan op de Mont Blanc?’ heet en sommige mensen kijken er nog naar ook. Ik, bijvoorbeeld, vorige week. Niet te harden. Na deze week houden ze er even mee op, wat goed nieuws is. De titel van het programma werd verzonnen door een computer. Uit de Aldi. Maar hij zou ook uit ‘De karamellenverzen’ kunnen komen, een op 1 april te verschijnen dichtbundel van Dimitri Verhulst.

Eén, iedere werkdag, 19.40

Op z’n best is ‘Iedereen beroemd’ een verre neef van het legendarische ‘Man bijt hond’. Maar vaker dan goed is levert het programma de slapste tv af die ten zuiden van de Evangelische Omroep te zien is. Met taferelen uit het redelijk vervelende leven van redelijk vervelende mensen als leidraad, met af en toe wat inkijk in het ziekmakende grabbelgedrag van de modale Vlaming (de Winkelkarquiz!) en met als dieptepunt de bijdrage van de namaak-Brit die zich de Homo Flandriens laat noemen. Theo Francken, gooi die oetlul toch gewoon de grens over!

Canvas, iedere werkdag, 20.00

Wat goed dat dit bijna altijd uitstekende programma weer op zijn plaats staat en wel precies daar waar duiding hoort, net ná de objectieve berichtgeving. Wat goed ook dat de tijd geen vat schijnt te hebben op de vakkennis van Annelies Beck en Kathleen Cools. De vraag of daarna, om halfnegen, ‘De afspraak’ nog écht nodig is, zou een boeiende discussie kunnen opleveren, maar ik ga er niet aan deelnemen. Een herhaling van ‘Fawlty Towers’ op datzelfde uur zou ik evenwel niet afslaan.

Eén en Canvas, iedere winterdag, vanaf 9.00

Winterbeelden? Qué? Waarom geen kattenfilmpjes? Waarom geen harde porno? Wie heeft er in godsnaam beslist dat demente bejaarden, de talrijke eenzamen onder ons, of zij die op een andere manier van hun vrijheid beroofd zijn, zo’n hele fucking winterdag naar fucking winterbeelden moeten kijken? Ik zou het graag weten. Maar eigenlijk ook niet. Ik geef toe dat zelfs ik enige poëtische spankracht kan onderscheiden in een met poedersneeuw besprenkelde springschans.