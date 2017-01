Niemand die destijds in de grote Arnold Schwarzenegger geloofde, maar kijk: na optredens in onder meer ‘The Long Goodbye’ (van Robert Altman) en vooral ‘Stay Hungry’ (van Bob Rafelson) vond hij dan toch dé rol die van hem een filmmonument zou maken: die van Conan in het mystieke, bloederige, niet kapot te krijgen sword and sorcery-spektakel ‘Conan the Barbarian’ (1982).