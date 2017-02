Documentaire van de week: Michael Jackson's journey from motown to 'of the wall'

De archivaris van Jacksons nalatenschap leest het voor in ‘Michael Jackson’s Journey from Motown to ‘Off the Wall’’, een documentaire van Spike Lee. Die gaat net over de periode waarin Jackson zich van kindsterretje ontpopte tot één van de grootste sterren uit de muziekwereld: zijn debuut met The Jackson 5 begin jaren 70 tot de release van zijn eerste soloplaat ‘Off the Wall’ in 1979, met wereldhits als ‘Don’t Stop ’Til You Get Enough’ en ‘Rock with You’. Het doel van Lee: met archiefbeelden en getuigenissen van intimi en andere beroemdheden een eerlijk en oprecht beeld schetsen van Michael Jackson, en ‘in de eerste plaats mensen eraan herinneren dat Michael geweldige muziek heeft gemaakt’.