'Transparent': dramady over een gepensioneerde transgender professor

Hoe terecht alle awards zijn, bewijst het derde seizoen van de dramadyreeks (lullige term, maar voor één keer volledig op zijn plaats) over een gepensioneerde Joodse professor (een geweldige Jeffrey Tambor) die zichzelf op latere leeftijd als transgender out, en de impact daarvan op zijn, pardon, háár leven en dat van de familie. Zoals steeds voelt elke aflevering als een prachtig geschreven en (door misschien wel het beste acteursensemble op tv) fabuleus geacteerde mini-indiefilm, waarin zwarte humor, doorvoeld drama en rauwe emotie elkaar afwisselen, niet zelden binnen dezelfde scène. En begin je de wonderlijke familie Pfefferman na tien veel te snel voorbijvliegende episodes al intens te missen, weet dan: het vierde seizoen is alreeds besteld.