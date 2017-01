Q2, vrijdag 27 januari, 20.40

Actie Stallone! Statham! Lundgren! Li! Rourke! Willis! Schwarzenegger! ‘The Expendables’ is niet de glorieuze terugkeer naar het tijdperk van de eightiesspierballenactiefilm waarop we gehoopt hadden, maar het doet toch deugd om al die gedeukte koppen nog eens met een machinegeweer in hun vuisten te zien.