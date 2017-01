De documentaires die u deze week moet zien (27 januari tot 2 februari)

NPO 2, vrijdag 27 januari, 21.05

Geschiedenis Nieuwe docureeks waarin het verhaal wordt verteld van enkele gewone Nederlanders tijdens WO II, zoals een verzetsheldin die in Ravensbrück zat en een Joodse vrouw die samenwerkte met de Duitse geheime politie.

Canvas, zondag 29 januari, 21.15

Geschiedenis Driedelige BBC-reeks over de dynastie die drie eeuwen lang de scepter zwaaide over Rusland, tot de bolsjewieken in 1917 de macht overnamen en tsaar Nicolaas II en zijn familie uitmoordden.

Canvas, zondag 29 januari, 22.35

Geschiedenis De Iraanse sjah Mohammed Reza Pahlavi gaf in 1971 voor het 2.500-jarige bestaan van het Perzische Rijk een drie dagen durend feest met zestig wereldleiders dat over de hele wereld op tv werd uitgezonden.

Canvas, maandag 30 januari, 23.15

Misdaad Een aanrader voor true crime-liefhebbers, deze Brits-Duitse serie over een Canadese vrouw die in 1985 samen met haar Duitse vriend haar ouders vermoordde. Elizabeth Haysom bekende, Jens Söring hield zijn onschuld vol.

BBC 2, maandag 30 januari, 22.00

Geschiedenis Binnenkort worden alle brieven en dagboeken van George III (1738-1820) vrijgegeven voor historisch onderzoek. Een ploeg van de BBC mocht ze al inkijken en schetst zo een portret van de langst regerende koning uit de Britse geschiedenis.

NPO 2, woensdag 1 februari, 22.55

Actua Docu over een jonge Chinese die buitenlanders aantrekt om vastgoedprojecten in China te promoten – een westers gezicht verkoopt beter. Later blijkt dat de huizen nooit verkocht raken en de vastgoedboom op los zand is gebouwd.