'Riverdale': een aardedonker highschooldrama

SERIE Zegt u niks? Onthoud dan gewoon dat de recensenten en bloggers die de pilootaflevering in première mochten bekijken achteraf unisono ‘Twin Peaks!’ klepten, dat de trailers de sfeer van onder anderen ‘Stranger Things’, ‘True Blood’ en – yep – ‘Twin Peaks’ oproepen én dat Archies ouders worden vertolkt door Molly ‘Pretty in Pink’ Ringwald en Luke ‘Beverly Hills, 90210’ Perry. Vingers gekruist dat diezelfde trailers meer zijn dan valse lokkertjes, want dan weten we alvast waar u en wij de komende 17 vrijdagavonden hangen: op onze luie televisiereet.