Lear bedacht en maakte in de jaren 70 en 80 enkele baanbrekende sitcoms, waarvan ‘All in the Family’ de bekendste is. ‘One Day at a Time’ is een remake van één van zijn meest succesvolle komische reeksen, een serie over een gescheiden moeder van twee die tien seizoenen lang meeging. In deze update zijn de mama en haar kinderen latino’s geworden, maar voor de rest is ‘One Day at a Time’ een klassieke sitcom zoals die vandaag nog maar zelden worden gemaakt – gespeeld voor een livepubliek en met een woonkamer als voornaamste decor. Het tv-equivalent van comfort food.