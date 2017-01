'Hell or High Water': bloed en blauwe bonen in Texas

Film In het zuiden van Texas, waar de economische crisis bikkelhard toesloeg, plegen twee broers de ene bankoverval na andere – met het bijeengeroofde geld hopen ze de ouderlijke ranch te redden. Chris Pine en Ben Foster blinken uit als de brothers in crime, Jeff Bridges zoekt de grenzen op – maar overschrijdt ze nooit – van de karikaturale flik die de twee een halt probeert toe te roepen. En als scenarist en cast u nog niet over de streep trokken, smijten we er graag nog Nick Cave en Warren Ellis tegenaan, die hun demonen middels een zinderende soundtrack in toom trachten te houden.