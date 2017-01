'Asperger's are us': aspies aan de top!

We volgen hen in de weken vóór wat wellicht hun laatste optreden zal worden, omdat één van de leden in Oxford gaat studeren. Dat levert even bizarre als amusante brainstormsessies en conversaties op (af en toe lijkt het op ‘The Big Bang Theory’ in het echt) met enkele ijzersterke staaltjes hyperrationele logica, maar ook een mooi portret van vier aspies (hun eigen term) die via een geheel eigen humor een band smeden met elkaar én zich staande pogen te houden in de voor hen vaak veel te ingewikkelde buitenwereld. Zouden Caals & Van Vooren destijds ook zo begonnen zijn?