Als de Cath van huis is: 'Ik zag Gordon afbrokkelen'

Cath Luyten «Hij zegt: ‘Nou meid, als jij erin springt, dan kom je d’r geheid zwanger weer uit!’ ‘Ja’, dacht ik, ‘dit is nu precíés de Gordon die ik verwachtte!’ Maar het leuke was nu juist dat dat imago van hem vervolgens uur na uur verder afbrokkelde. Op het einde wist ik zeker dat Gordon helemaal niet zo’n grote mond heeft: een klein hartje dat doet alsof.

»Dat gevoel had ik ook wel bij Jeroen Krabbé. In Nederland heeft-ie de reputatie nogal vol van zichzelf te zijn, en aanvankelijk leek dat misschien ook het geval: hij liep een beetje gewichtig te doen over zichzelf en over zijn schilderijen, en hij vertelde me dat meerdere Grote Sterren – ‘Ik zal hun namen hier maar niet noemen’ – werk van hem in huis hebben. Ik dacht: ‘O jee, kloppen de geruchten dan toch?’ Maar na een tijdje begonnen we allebei wat te ontdooien, en zag ik ineens in dat hij in wezen heel onzeker is. Dat is nu net het toffe aan dit programma: als Vlaming heb ik een wat opener en minder bevooroordeelde blik op bekende Nederlanders dan de Nederlanders zelf, waardoor ik makkelijker door hun imago heen kan kijken.»