Joost Vandecasteele in 'Generatie B': 'Onze ploeg werd bekogeld in Molenbeek'

Joost Vandecasteele «De B uit ‘Generatie B’ staat voor meerdere dingen. Ten eerste staat het voor ‘B-rating’, want het verhaal begint wanneer de economische rating van België verlaagd wordt van AA+ tot B, met een oorlog tussen de generaties als gevolg. Ten tweede is het ook de B van Brussel, de stad waar alles zich afspeelt en waar we ook alles hebben opgenomen. Maar waar die B vooral voor staat, is ‘B-genre’. ‘Generatie B’ is namelijk een onvervalste komische pulpreeks: felle kleuren, sensationale actiescènes, vreemde wendingen, noem maar op.»

HUMO ‘Generatie B’ heeft een hobbelig parcours afgelegd.