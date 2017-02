In het wiel van Patrick Lefevere: 'Iedereen vergat dat er camera's waren'

Eén jaar lang mocht productiehuis Woestijnvis mee op pad met wielerploeg Etixx–Quick·Step, van het eerste trainingskamp in Calpe tot het wereldkampioenschap in Qatar, waar het team in oktober voor de derde keer het WK Tijdrijden won. Het resultaat ziet u in de vijfdelige documentairereeks ‘Alles voor de koers’. Patrick Lefevere, oprichter en CEO van de ploeg, is alvast benieuwd.